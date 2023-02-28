Воскресенская Кормская (Мария) Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскресенская Кормская (Мария) Аристарховна

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кормский Аристарх Ильич

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
28.01.1840

Муж: не указан

Марфино, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
муж- Воскресенский Дмитрий Андреевич (священник, церковный приход Марфино)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Воскресенский Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Марфино, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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