Воскресенская Кормская (Мария) Аристарховна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кормский Аристарх Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1840
Муж: не указан
муж- Воскресенский Дмитрий Андреевич (священник, церковный приход Марфино)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Воскресенский Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно