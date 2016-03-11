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Лунин Владимир Николаевич

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Место рождения

г. Кременчуг, Полтавская обл.

Дата рождения

12.09.1939

Дата смерти

11.03.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1939

Отец: Лупин Николай

Мать: Лупина Акилина

г. Кременчуг, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
17.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кременчуг, Полтавская обл.
Смерть
11.03.2016
г. Кременчуг, Полтавская обл.
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