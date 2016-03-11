Лунин Владимир Николаевич
Место рожденияг. Кременчуг, Полтавская обл.
Дата рождения12.09.1939
Дата смерти11.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1939
Отец: Лупин Николай
Мать: Лупина Акилина
г. Кременчуг, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
17.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кременчуг, Полтавская обл.
Смерть
11.03.2016
г. Кременчуг, Полтавская обл.