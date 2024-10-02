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Muhß Martin Andreas

Место рождения

Николаевская колония, Новгородская губ.

Дата рождения

04.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

1823 г.р.

Жена

1852 г.р.

Дети

1871 г.р.
1874 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1850

Отец: Muhß Johann Michael

Мать: Muhß (Erhardt) Maria Salome

Бракосочетание
28.10.1869

Жена: Muhß (Fleischmann) Charlotte

Рождение ребёнка
?.04.1871

Сын: Muhß Peter

Мать ребёнка: Muhß (Fleischmann) Charlotte

Рождение ребёнка
05.06.1874

Дочь: (Muhß) Maria

Мать ребёнка: Muhß (Fleischmann) Charlotte

Смерть
Неизвестно

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