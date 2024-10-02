Muhß Martin Andreas
Место рожденияНиколаевская колония, Новгородская губ.
Дата рождения04.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1850
Отец: Muhß Johann Michael
Бракосочетание
28.10.1869
Рождение ребёнка
?.04.1871
Сын: Muhß Peter
Мать ребёнка: Muhß (Fleischmann) Charlotte
Рождение ребёнка
05.06.1874
Дочь: (Muhß) Maria
Мать ребёнка: Muhß (Fleischmann) Charlotte
Смерть
Неизвестно