Прасковья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Пелагея Александрова

Отец ребёнка: Александр Пахомов

Рузино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1834
Назарьево, Черкизовская волость, Московский уезд
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