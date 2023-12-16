Прасковья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Александр Пахомов
Рузино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1834
Назарьево, Черкизовская волость, Московский уезд