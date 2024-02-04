Другова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Другов Дмитрия
Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Другова Анисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Другов Дмитрия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Другов Дмитрия
Смерть
Неизвестно