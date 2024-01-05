Малиновская Ирина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1915 ст.
Сын: Малиновский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Малиновский Григорий Емельянович
Старошелехова, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно