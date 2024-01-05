Малиновская Ирина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская Ирина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1915 ст.

Сын: Малиновский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Малиновский Григорий Емельянович

Старошелехова, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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