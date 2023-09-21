Челнокова Лукерья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Парасковья Даниловна
Отец ребёнка: Челноков Данило Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Челноков Михаил Данилович
Отец ребёнка: Челноков Данило Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно