Челнокова Лукерья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова Лукерья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Парасковья Даниловна

Отец ребёнка: Челноков Данило Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Челноков Михаил Данилович

Отец ребёнка: Челноков Данило Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Данило Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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