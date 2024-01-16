Хёффнер Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хёффнер Роман

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Место рождения

Wrocław, Województwo dolnośląskie Poland

Дата рождения

06.12.1951

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1951

Отец: Хёффнер Фридрих Константин

Мать: Хёффнер Ольга

Wrocław, Województwo dolnośląskie Poland
Рождение ребёнка
18.11.1974

Сын: Хёффнер Артур

Мать ребёнка: Хёффнер Сдислава Барбара

Wrocław, Województwo dolnośląskie Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2020
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