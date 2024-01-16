Хёффнер Роман
Место рожденияWrocław, Województwo dolnośląskie Poland
Дата рождения06.12.1951
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1951
Отец: Хёффнер Фридрих Константин
Мать: Хёффнер Ольга
Wrocław, Województwo dolnośląskie Poland
Рождение ребёнка
18.11.1974
Сын: Хёффнер Артур
Мать ребёнка: Хёффнер Сдислава Барбара
Wrocław, Województwo dolnośląskie Poland
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2020