Энне Светлана Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энне Светлана Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Азарин Павел Николаевич

Мать: Азарина Надежда Дмитриевна

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