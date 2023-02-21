Попов Алексей Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1712
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: Попова Марина Филиппова
Долгие Лески, Каменский муниципальный район, Тульская область
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Марина Филиппова
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
1712
РГАДА ф.350 оп 1 д 123 РС 1716г Ефремовский уезд