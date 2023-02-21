Попов Алексей Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Алексей Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1712

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1674 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1703

Сын: Попов Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Попова Марина Филиппова

Долгие Лески, Каменский муниципальный район, Тульская область
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Марина Филиппова

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
1712
РГАДА ф.350 оп 1 д 123 РС 1716г Ефремовский уезд
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