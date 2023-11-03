Хавров Дементий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Хавров Петр Антониев
Мать: Хаврова ?
Рождение ребёнка
17.11.1923
Сын: Хавров Анатолий Дементьевич
Мать ребёнка: Мария
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно