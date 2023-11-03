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Хавров Дементий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Хавров Петр Антониев

Мать: Хаврова ?

Рождение ребёнка
17.11.1923

Сын: Хавров Анатолий Дементьевич

Мать ребёнка: Мария

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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