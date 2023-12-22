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Щербак Спиридон Тимофеевич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

29.10.1878

Дата смерти

13.02.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1878

Отец: Щербак Тимофей Петрович

Мать: Щербак Ирина Трофимовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
06.05.1896

Жена: Щербак Ульяна Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.03.1897

Сын: Щербак Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Щербак Афанасий Спиридонович

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.09.1899

Дочь: Белоус Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
21.08.1905

Дочь: Севрук Наталия Спиридоновна

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Щербак Валентина Спиридоновна

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.07.1908

Сын: Щербак Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Щербак Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна

Ивот, Сумська область
Смерть
13.02.1914
Ивот, Сумська область
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