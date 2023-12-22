Щербак Спиридон Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1878
Дата смерти13.02.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1878
Отец: Щербак Тимофей Петрович
Мать: Щербак Ирина Трофимовна
Бракосочетание
06.05.1896
Рождение ребёнка
15.03.1897
Сын: Щербак Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.01.1898
Сын: Щербак Афанасий Спиридонович
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
03.09.1899
Дочь: Белоус Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
21.08.1905
Дочь: Севрук Наталия Спиридоновна
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.02.1907
Дочь: Щербак Валентина Спиридоновна
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.07.1908
Сын: Щербак Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Щербак Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Щербак Ульяна Григорьевна
Смерть
13.02.1914