Калмацуй Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмацуй Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1941

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмацуй Анатолий

Мать ребёнка: Калмацуй (Чуприна) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмацуй (Чуприна) Ольга

Смерть
1999

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