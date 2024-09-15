Калмацуй Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1941
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмацуй Анатолий
Мать ребёнка: Калмацуй (Чуприна) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмацуй (Чуприна) Ольга
Смерть
1999