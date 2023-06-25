Завадская Пелагея Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1921
Сын: Завадский Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Завадский Тимофей Петрович
Место жительства
Между 1921 и 1941
Место жительства
Около 1945
Осакаровка, Осакаровский район, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно