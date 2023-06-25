Завадская Пелагея Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завадская Пелагея Парфёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1921

Сын: Завадский Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Завадский Тимофей Петрович

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Место жительства
Между 1921 и 1941
Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Место жительства
Около 1945
Осакаровка, Осакаровский район, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завадский Тимофей Петрович

Смерть
Неизвестно
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