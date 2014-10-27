Харитонов Владимир Николаевич
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения20.07.1956
Дата смерти27.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1956
Бракосочетание
14.03.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1985
Сын: Харитонов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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