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Харитонов Владимир Николаевич

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

20.07.1956

Дата смерти

27.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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1985 г.р.

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1956

Отец: Харитонов Николай Александрович

Мать: (Холкина) Лидия Александровна

Бракосочетание
14.03.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1985

Сын: Харитонов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Смерть
27.10.2014

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