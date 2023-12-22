Насс-Лебедева (Громова) Елизавета Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насс-Лебедева (Громова) Елизавета Лукинична

Место рождения

Тюшино, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Громов Лука Васильевъ

Мать: Громова Надежда Кондратьева

Тюшино, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Насс Василий Павлович

Отец ребёнка: Насс Павел Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.08.1914

Сын: Насс Иулий Павлович

Отец ребёнка: Насс Павел Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1916

Сын: Насс Константин Павлович

Отец ребёнка: Насс Павел Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1958
Москва, город федерального значения Москва
донское кладбище
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