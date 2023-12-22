Насс-Лебедева (Громова) Елизавета Лукинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Громов Лука Васильевъ
Рождение ребёнка
29.12.1912
Отец ребёнка: Насс Павел Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1914
Сын: Насс Иулий Павлович
Отец ребёнка: Насс Павел Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1916
Отец ребёнка: Насс Павел Васильевич
Смерть
1958
донское кладбище