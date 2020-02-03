Медведев Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.10.1960
Дата смерти03.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1960
Бракосочетание
18.04.1980
Рождение ребёнка
05.05.1981
Дочь: Медведева Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Медведева Элла Леонидовна
Рождение ребёнка
15.01.1985
Сын: Медведев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Медведева Элла Леонидовна
Смерть
03.02.2020
Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край