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Медведев Сергей Михайлович

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

25.10.1960

Дата смерти

03.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1960

Отец: Медведев Михаил Федорович

Мать: Медведева Лариса Сергеевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
18.04.1980

Жена: Медведева Элла Леонидовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.05.1981

Дочь: Медведева Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Медведева Элла Леонидовна

Рождение ребёнка
15.01.1985

Сын: Медведев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Медведева Элла Леонидовна

Смерть
03.02.2020
Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
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