(Лемихова) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1957
Сын: Алексеев Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Алексеев Геннадий Иванович
Бракосочетание
20.?.1957
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Геннадий Иванович
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно