(Лемихова) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лемихова) Мария Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1957

Сын: Алексеев Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Алексеев Геннадий Иванович

Бракосочетание
20.?.1957

Муж: Алексеев Геннадий Иванович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Геннадий Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Алексеев Геннадий Иванович

Смерть
Неизвестно
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