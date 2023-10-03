Смагина Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагина Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Смагин Иван Егоров

Отец ребёнка: Смагин Егор Егоров

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Михаил Егоров

Отец ребёнка: Смагин Егор Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смагин Егор Егоров

Смерть
Неизвестно
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