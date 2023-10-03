Смагина Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Смагин Иван Егоров
Отец ребёнка: Смагин Егор Егоров
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856
Сын: Михаил Егоров
Отец ребёнка: Смагин Егор Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смагин Егор Егоров
Смерть
Неизвестно