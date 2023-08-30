крючков владимир павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1985
Сын: Крючков денис владимирович
Мать ребёнка: надежда ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крючков юрий владимирович
Мать ребёнка: надежда ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: надежда ильинична