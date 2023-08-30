крючков владимир павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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крючков владимир павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1985

Сын: Крючков денис владимирович

Мать ребёнка: надежда ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков юрий владимирович

Мать ребёнка: надежда ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: надежда ильинична

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