Силюкова (Азарина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилюкова (Азарина) Ефросинья

Силюкова (Азарина) Ефросинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1895

Дата смерти

07.11.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1895

Отец: Азарин Галактион

Мать: Азарина/дурнева ?

Рождение ребёнка
31.12.1914

Дочь: Рубцова Таисия

Отец ребёнка: Силюков Яков

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силюков Яков

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силюков Яков

Алтайский край, Сорокинский р-н, д. Мироновка
Рождение ребёнка
09.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силюков Яков

Рождение ребёнка
03.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силюков Яков

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силюков Яков

Рождение ребёнка
24.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силюков Яков

Смерть
07.11.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close