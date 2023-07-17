Силюкова (Азарина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1895
Дата смерти07.11.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1895
Отец: Азарин Галактион
Мать: Азарина/дурнева ?
Рождение ребёнка
31.12.1914
Дочь: Рубцова Таисия
Отец ребёнка: Силюков Яков
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Алтайский край, Сорокинский р-н, д. Мироновка
Рождение ребёнка
09.01.1930
Рождение ребёнка
03.01.1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
24.07.1939
Смерть
07.11.1980