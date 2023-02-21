Сильченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильченко Александр

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Место рождения

Россия, Северодвинск

Дата рождения

22.09.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
27.07.1982

Сын: Сильченко Сергей

Мать ребёнка: Сильченко Ирина

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
26.08.1987

Дочь: Сибирцева Екатерина

Мать ребёнка: Сильченко Ирина

Россия, Северодвинск
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