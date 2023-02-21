Сильченко Александр
Место рожденияРоссия, Северодвинск
Дата рождения22.09.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
27.07.1982
Сын: Сильченко Сергей
Мать ребёнка: Сильченко Ирина
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
26.08.1987
Дочь: Сибирцева Екатерина
Мать ребёнка: Сильченко Ирина
Россия, Северодвинск