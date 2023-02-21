Зверев Лев Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1947
Дата смерти25.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1947
Отец: Зверев Михаил Кириллович
Мать: Зверева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зверева Наиля Хамзиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зверева Наиля Хамзиевна
Смерть
25.07.1985
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан