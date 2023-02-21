Зверев Лев Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Лев Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1947

Дата смерти

25.07.1985

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1947

Отец: Зверев Михаил Кириллович

Мать: Зверева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зверева Наиля Хамзиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Наиля Хамзиевна

Смерть
25.07.1985
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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