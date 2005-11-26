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Федин Владимир Яковлевич

Место рождения

Зуевка

Дата рождения

10.04.1940

Дата смерти

26.11.2005

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940

Отец: Федин Яков Сысоевич

Мать: Федина (Кравцова) Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федина (Волкова) Галина Иосифовна

Рождение ребёнка
26.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федина (Волкова) Галина Иосифовна

Рождение ребёнка
23.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федина (Волкова) Галина Иосифовна

Смерть
26.11.2005

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