Федин Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1940
Дата смерти26.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федина (Волкова) Галина Иосифовна
Рождение ребёнка
23.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федина (Волкова) Галина Иосифовна
Смерть
26.11.2005