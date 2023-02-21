Куликова Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Светлана Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антошкин Александр Иванович

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антошкин Александр Иванович

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