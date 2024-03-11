Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.05.1835 ст.
Муж: Афанасий Васильев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
03.01.1843 ст.
Сын: Михаил Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
14.06.1845 ст.
Дочь: Акулина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Марфа Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
19.07.1851 ст.
Дочь: Ефимия Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Смерть
Неизвестно