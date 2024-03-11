Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1835 ст.

Муж: Афанасий Васильев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1843 ст.

Сын: Михаил Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.06.1845 ст.

Дочь: Акулина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Марфа Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1851 ст.

Дочь: Ефимия Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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