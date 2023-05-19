Иванова (Голосова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Голосова) Любовь

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

16.03.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

1953 г.р.

Муж

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1978

Отец: Голосов Александр

Мать: Татьяна Ивановна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
10.05.2001

Дочь: Элина

Отец ребёнка: Иванов Юрий

Рождение ребёнка
10.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Юрий

Место жительства
Неизвестно
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