Иванова (Голосова) Любовь
Место рождения
Дата рождения16.03.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1978
Отец: Голосов Александр
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.2001
Дочь: Элина
Отец ребёнка: Иванов Юрий
Рождение ребёнка
10.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Юрий
Место жительства
Неизвестно