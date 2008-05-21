Коснырева Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коснырева Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2008

Отец: Коснырев Сергей Валериевич

Мать: Коснырева Людмила Васильевна

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