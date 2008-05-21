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Коснырева Анастасия Сергеевна
Коснырева Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.05.2008
Пол
Женский
Отец
Коснырев Сергей Валериевич
1971 г.р.
Мать
Коснырева (Зизганова) Людмила Васильевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2008
Отец:
Коснырев Сергей Валериевич
Мать:
Коснырева Людмила Васильевна
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