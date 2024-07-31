Маслов Иван
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Маслов Павел
Мать: Маслова ?
Рождение ребёнка
1762
Сын: Маслов Иван
Мать ребёнка: Маслова Авдотья
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Маслова) Агафья
Мать ребёнка: Маслова Авдотья
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Горелых (Маслова) Софья
Мать ребёнка: Маслова Авдотья
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дурнева (Маслова) Марфа
Мать ребёнка: Маслова Авдотья
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дурнева (Маслова) Пелагея
Мать ребёнка: Маслова Авдотья
Смерть
1788