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Маслов Иван

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Маслов Павел

Мать: Маслова ?

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Маслов Иван

Мать ребёнка: Маслова Авдотья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Маслова) Агафья

Мать ребёнка: Маслова Авдотья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Горелых (Маслова) Софья

Мать ребёнка: Маслова Авдотья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дурнева (Маслова) Марфа

Мать ребёнка: Маслова Авдотья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дурнева (Маслова) Пелагея

Мать ребёнка: Маслова Авдотья

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1788
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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