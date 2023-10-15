Малыгина (Патрышева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Патрышева) Мария

Место рождения

Кубань

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патрышев 1

Мать: Патрышева 2

Кубань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрышев Николай Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Пётр

Сахалин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Максим Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Малыгин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Иван Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Пётр

Смерть
Неизвестно
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
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