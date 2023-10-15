Малыгина (Патрышева) Мария
Место рожденияКубань
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патрышев 1
Мать: Патрышева 2
Кубань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрышев Николай Петрович
Отец ребёнка: Малыгин Пётр
Сахалин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малыгин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малыгин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малыгин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Малыгин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малыгин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малыгин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Малыгин Пётр
Смерть
Неизвестно
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край