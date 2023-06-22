Александра Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Лебедев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1892

Сын: Лебедев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.10.1895

Сын: Лебедев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Лебедев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1900

Дочь: Лебедева Иоанна Васильевна

Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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