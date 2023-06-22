Александра Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Лебедев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1892
Сын: Лебедев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1895
Сын: Лебедев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1898
Сын: Лебедев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1900
Дочь: Лебедева Иоанна Васильевна
Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно