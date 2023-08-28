Данилова (Ухваткина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ухваткин Николай
Мать: Феоктиста
Рождение ребёнка
18.11.1906
Дочь: Соколова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.09.1918
Отец ребёнка: Данилов Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно