Данилова (Ухваткина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Ухваткина) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ухваткин Николай

Мать: Феоктиста

Рождение ребёнка
18.11.1906

Дочь: Соколова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
26.09.1918

Сын: Данилов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Данилов Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Василий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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