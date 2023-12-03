Федот Жиморин (Фёдор)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1616
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1616
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1631
Сын: Федос
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1631
Сын: Дорофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1673
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Новиков Аврам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Новиков Феклист
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1693
Сын: Новиков Анфим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Евдоким
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно