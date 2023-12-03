Федот Жиморин (Фёдор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот Жиморин (Фёдор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1616

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1592 г.р.

Мать

Не указана

Дети

До 1631 г.р.
До 1631 г.р.
До 1673 г.р.
1680 г.р.
1692 г.р.
1693 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1616

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1631

Сын: Федос

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1631

Сын: Дорофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1673

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Новиков Аврам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Новиков Феклист

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Новиков Анфим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Евдоким

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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