Бибигайша Ахметзян Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибигайша Ахметзян Кызы

Место рождения

Кармыш (Янгильдино), Чебоксарского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Хуснутдин

Рождение ребёнка
17.07.1909

Сын: Габдулла Хуснутдин Улы

Отец ребёнка: Валиуллин Хуснутдин

Рождение ребёнка
07.09.1916

Дочь: Бибигалима Хуснутдин Кызы

Отец ребёнка: Валиуллин Хуснутдин

Смерть
Неизвестно

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