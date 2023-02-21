(Заботин) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заботин) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заботин Павел

Мать: (жена первого брака)

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