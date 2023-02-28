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Звягинцева Анастасия Михайловна
Звягинцева Анастасия Михайловна
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Место рождения
Ипатово
, Ипатовский, Ставропольский край
Дата рождения
28.04.1989
Пол
Женский
Отец
Звягинцев Михаил Васильевчи
1967 г.р.
Мать
Звягинцева (Походенко) Наталья Николаевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1989
Отец:
Звягинцев Михаил Васильевчи
Мать:
Звягинцева Наталья Николаевна
Ипатово
, Ипатовский, Ставропольский край
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