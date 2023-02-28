Звягинцева Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева Анастасия Михайловна

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Место рождения

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

28.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1989

Отец: Звягинцев Михаил Васильевчи

Мать: Звягинцева Наталья Николаевна

Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
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