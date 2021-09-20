Литвиневская (Самсонова) Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиневская (Самсонова) Валентина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1957

Дата смерти

20.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1957

Отец: Самсонов Анатолий

Мать: Самсонова Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1979

Дочь: Ляпина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Литвиневский Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиневская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Литвиневский Николай Павлович

Смерть
20.09.2021
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