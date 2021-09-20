Литвиневская (Самсонова) Валентина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1957
Дата смерти20.09.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1957
Отец: Самсонов Анатолий
Рождение ребёнка
12.05.1979
Дочь: Ляпина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Литвиневский Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиневская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Литвиневский Николай Павлович
Смерть
20.09.2021