Павленко Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1921
Дата смерти06.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1921
Отец: Павленко Иван Петрович
Мать: Павленко Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
23.03.1946
Дочь: Чередниченко Павленко Вера Павловна
Мать ребёнка: Павленко Валентина Павловна
Рождение ребёнка
27.08.1948
Дочь: Евдокимова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Павленко Валентина Павловна
Смерть
06.09.1972