Павленко Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1921

Дата смерти

06.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1921

Отец: Павленко Иван Петрович

Мать: Павленко Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
23.03.1946

Дочь: Чередниченко Павленко Вера Павловна

Мать ребёнка: Павленко Валентина Павловна

Рождение ребёнка
27.08.1948

Дочь: Евдокимова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Павленко Валентина Павловна

Смерть
06.09.1972

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