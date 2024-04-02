Митропольский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митропольский Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1924

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1924

Отец: Митропольский Александр

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
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