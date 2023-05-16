Степошин Дмитрий Робертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.2002
Дочь: Степошина Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Степошина Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степошина Наталья Валерьевна