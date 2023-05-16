Степошин Дмитрий Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степошин Дмитрий Робертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.2002

Дочь: Степошина Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Степошина Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степошина Наталья Валерьевна

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