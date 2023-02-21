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Ирина Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

27.02.1808 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1790 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Пантелей Лупов

Отец ребёнка: Луп Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Баранов Поликарп Лупов

Отец ребёнка: Луп Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Марфа Лупова

Отец ребёнка: Луп Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анна Лупова

Отец ребёнка: Луп Сидоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луп Сидоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
27.02.1808 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от престарелости
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