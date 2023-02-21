Ирина Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти27.02.1808 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Пантелей Лупов
Отец ребёнка: Луп Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Луп Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Марфа Лупова
Отец ребёнка: Луп Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анна Лупова
Отец ребёнка: Луп Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луп Сидоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
27.02.1808 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от престарелости