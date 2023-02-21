Шумило (не известно) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Дочь: Шумило Ксения Касьяновна
Отец ребёнка: Шумило Касьян Федорович
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.07.1893 ст.
Дочь: Шумило Мария Касьяновна
Отец ребёнка: Шумило Касьян Федорович
д. Занивье, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Бракосочетание
До 1893 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно