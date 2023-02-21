Шумило (не известно) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумило (не известно) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Дочь: Шумило Ксения Касьяновна

Отец ребёнка: Шумило Касьян Федорович

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
21.07.1893 ст.

Дочь: Шумило Мария Касьяновна

Отец ребёнка: Шумило Касьян Федорович

д. Занивье, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Бракосочетание
До 1893 ст.

Муж: Шумило Касьян Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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