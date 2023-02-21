Орловский Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1990
Сын: Майтеканен Роман Владимирович
Мать ребёнка: Майтеканен Елена Петровна
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орловская Светлана