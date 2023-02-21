Орловский Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловский Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1990

Сын: Майтеканен Роман Владимирович

Мать ребёнка: Майтеканен Елена Петровна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орловская Светлана

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