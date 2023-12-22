Поликарпова (Лашкова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпова (Лашкова) Анна Федоровна

Место рождения

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

26.06.1914

Дата смерти

29.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1914

Отец: Лашков Федор Андреевич

Мать: Лашкова Аксиния (Ксения) Евдокимовна

Щербово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.08.1937

Сын: Поликарпов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Поликарпов Николай Тимофеевич

Бочевино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поликарпова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Поликарпов Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарпов Николай Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Бочевино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
29.03.1970
Бочевино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села
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