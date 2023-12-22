Поликарпова (Лашкова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения26.06.1914
Дата смерти29.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1914
Рождение ребёнка
22.08.1937
Сын: Поликарпов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Поликарпов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поликарпова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Поликарпов Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1970
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села