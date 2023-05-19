Рябева (Наймушина) Ирина (Орина) Клементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябева (Наймушина) Ирина (Орина) Клементьева

Место рождения

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Наймушин Клим Кириллов

Мать: не указана

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Рябев Петр Прокопиев

Отец ребёнка: Рябев Прокопий Михайлов

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Феврония Прокопиева

Отец ребёнка: Рябев Прокопий Михайлов

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Рябев Филимон Прокопиев

Отец ребёнка: Рябев Прокопий Михайлов

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Рябев Агафон Прокопиев

Отец ребёнка: Рябев Прокопий Михайлов

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябев Прокопий Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787
Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
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