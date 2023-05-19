Рябева (Наймушина) Ирина (Орина) Клементьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1787
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Наймушин Клим Кириллов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Рябев Петр Прокопиев
Отец ребёнка: Рябев Прокопий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Феврония Прокопиева
Отец ребёнка: Рябев Прокопий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Рябев Прокопий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Рябев Прокопий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787
Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния