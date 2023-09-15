Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.06.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1909 ст.
Отец: Михаил Яковлевич
Мать: Анна Васильевна
Ильинская церковь, Черма 14.06.1909 Синьковщина Сергей Михайлович Синьковщина отец крестьянин Михаил Яковлевич Синьковщина мать жена Анна Васильевна Чермы крестьянин Антон Васильевич Бакин конец же... Показать все
Смерть
Неизвестно