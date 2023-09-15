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Сергей Михайлович

Место рождения

Синьковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.06.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1909 ст.

Отец: Михаил Яковлевич

Мать: Анна Васильевна

Синьковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 14.06.1909 Синьковщина Сергей Михайлович Синьковщина отец крестьянин Михаил Яковлевич Синьковщина мать жена Анна Васильевна Чермы крестьянин Антон Васильевич Бакин конец же... Показать все
Смерть
Неизвестно
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