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Марфа Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

27.04.1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Герасимов Флор Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Степанов

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варвара Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Степанов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Степанов

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Герасимов Трофим Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Степанов

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Герасимов (симдянкин) Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Степанов

Рождение ребёнка
13.01.1863

Сын: Герасимов Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Степанов

Рождение ребёнка
05.03.1866

Дочь: Евдокия Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Ермолай Степанов

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Степанов

Смерть
27.04.1888
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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