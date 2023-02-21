Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти27.04.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Герасимов Флор Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Степанов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Степанов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Степанов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Герасимов Трофим Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Степанов
Рождение ребёнка
01.01.1860
Сын: Герасимов (симдянкин) Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Степанов
Рождение ребёнка
13.01.1863
Сын: Герасимов Иван Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Степанов
Рождение ребёнка
05.03.1866
Дочь: Евдокия Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Ермолай Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай Степанов
Смерть
27.04.1888