Алексей Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Козьма Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Трифан Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно