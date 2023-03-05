Алексей Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Козьма Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Трифан Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно
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