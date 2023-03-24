Яценко Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Яценко Иван Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1753
Сын: Яценко Лаврин
Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна
Российская империя
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Яценко Кондрат
Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Яценко Яков Алексеев
Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна
Смерть
1781