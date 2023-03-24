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Яценко Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Яценко Иван Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1753

Сын: Яценко Лаврин

Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Яценко Никита Алексеев

Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна

Российская империя
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Яценко Кондрат

Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Яценко Яков Алексеев

Мать ребёнка: Яценко Агафья Алексеевна

Смерть
1781
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