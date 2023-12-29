Свешников Демид Афанасьевич
Место рожденияДорогобуж, Царство Русское
Дата рождения1703
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Дорогобуж, Царство Русское
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
Дорогобуж, Смоленская Губерния Царство Русское
Рождение ребёнка
1731
Сын: Свешников Никита Демидович
Мать ребёнка: не указана
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1747
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя