Свешников Демид Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Демид Афанасьевич

Место рождения

Дорогобуж, Царство Русское

Дата рождения

1703

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Свешников Афанасий Иванович

Мать: Свешникова Варвара Ильинична

Дорогобуж, Царство Русское
Рождение ребёнка
1720

Сын: Свешников Иван Демидович

Мать ребёнка: не указана

Дорогобуж, Смоленская Губерния Царство Русское
Рождение ребёнка
1731

Сын: Свешников Никита Демидович

Мать ребёнка: не указана

Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1747
Дорогобуж, Смоленская Губерния Российская Империя
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